Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2022 rakastuneet Joonas ja Linda saivat toisen lapsen.
Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2022 rakastuneet Linda ja Joonas saivat toisen lapsen joulukuussa. Nyt uudenlaista arkea on eletty perheessä jo viitisen kuukautta.
Nelihenkinen perhe asuu Lapualla.Joonaksen ja Lindan kotialbumi
– Tyttö syntyi tapaninpäivänä. Hän on oikein rauhallinen ja aurinkoinen tapaus. Kaikki on mennyt hyvin, Linda kertoo MTV Uutisille.
Raskausaika ja synnytys sujuivat myös ongelmitta.
– Nauratti hieman, kun juoksin hevosen kanssa vielä päivää ennen laskettua aikaa.
Joonas ja Linda vierailivat TTK-yleisössä vuonna 2022.
Perheen esikoinen on tällä hetkellä 2-vuotias ja on ottanut isoveljen tehtävän tosissaan.
– Hän on ollut tosi innoissaan pikkusiskosta. Olimme jo valmistautuneet, että jotain mustasukkaisuutta voisi ilmetä, mutta ainakaan tähän mennessä sellaista ei ole ollut. Hänen ensimmäiset sanansa pikkusiskolle olivat, että 'tule mennään leikkimään', Linda naurahtaa.