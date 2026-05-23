Moottoriurheilun Nascar-ikoni Kyle Buschin kuolemasta on tullut lisää tietoja. ABC kertoi kuolemaa edeltäneestä hätäpuhelusta.

Busch oli päivää ennen kuolemaansa ollut harjoittelemassa ajosimulaattorissa Pohjois-Carolinan Concordissa. Yhtäkkiä häneen ei saanut enää minkäänlaista kontaktia. Hätäpuhelun soittanut henkilö kertoi, että toisella henkilöllä oli hengitysvaikeuksia, ja että hänen kehonsa oli hyvin lämmin.

– Uskon, että hän tulee pyörtymään. Täällä on henkilö, joka yskii verta. Hän on tajuissaan. Hän on kylpyhuoneen lattialla, puhelun soittanut henkilö kertoi.

Buschin perhe kertoi myöhemmin, että tätä hoidetaan sairaalassa vakavan sairauksen takia. Nascar-sarja tiedotti muutamaa tuntia tästä, että Busch oli kuollut. Yhdysvaltalaisen kuolinsyystä ei ole vielä tietoa. Lähteiden mukaan hän alkoi oireilemaan muutamaa viikkoa sitten käydyn kilpailun yhteydessä.

Buschia pidetään lajin yhtenä suurimmista nimistä. Hän voitti vielä viikko sitten 234:nnen voittonsa kansallisissa Nascar-sarjoissa, mikä on enemmän kuin kellään muulla. Buschia jätti jälkeensä vaimon ja kaksi lasta.

