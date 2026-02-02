Poikkeuksellisen kylmä sää voi jatkua useamman viikon ajan. Katso ennuste videolta!
Maanantaina aikana pakkaslukema voi vaihdella "aika paljonkin", kertoo meteorologi Pekka Pouta.
Päivän aikana alle 20 pakkasasteen lukemat ovat kuitenkin poikkeus Oulun eteläpuolella. Lapissa pakkasta paikoin pilvisyyden vuoksi jopa alle 10 astetta.
– Kylmintä on Itä-Kainuusta Lounais-Suomeen ulottuvalla vyöhykkeellä, Pouta tähdentää.
Talven pakkasennätys meni Uudenmaan osalta rikki viime yönä Vihdissä, kun Maasojan havaintoasemalla mitattiin 31 astetta pakkasta, Pouta kertoo.
Päivän myötä pakkaset kuitenkin lauhtuvat auringon lämmittäessä ilmaa ja maata.
– Pakkashuiput häviävät ja lämpötila kohoaa jopa kymmenellä asteella aamun kylmimmästä lukemasta.
Kylmää kyytiä
Pohjois-Suomessa pilvipeite on hajoamassa maanantain aikana ja siksi tiistain tarkempi ennustaminen on vaikeaa, Pouta avaa.
– Pilvi muuttaa muotoaan ja joukossa on selkeän sään pakkasalueita. Esimerkiksi aamu voi lounaassa olla hyvin kylmä.
Kylmän sään alue on iso ja sen voi kuitenkin ennustaa hallitsevan Suomea ainakin viikonlopun yli pitkässä ennusteessa.
– Ensi viikko näyttää vielä pahemmalta, Pouta avaa.
Seuraavat kolme viikkoa voikin olla ajankohtaan nähden poikkeuksellisen kylmää. Tuuleton sää saattaa kiristää pakkasta entisestään, kun samalla tuulivoiman tuotanto on vähäistä. Se voi tarkoittaa kovia pörssisähkön hintoja tulevina viikkoina, Pouta arvioi.