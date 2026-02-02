Kuukauden alin lämpötila oli Savukoskella tammikuun alkupuolella mitattu -42,8 astetta.
Tammikuu oli tavanomaista kylmempi koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Tilastojen mukaan kuukauden keskilämpötila vaihteli lounaissaariston noin -2 asteesta Lapin reiluun 20 pakkasasteeseen.
Lapissa oli tuntureita lukuun ottamatta harvinaisen kylmää, viimeksi Lapissa koettiin monin paikoin kylmempi tammikuu vuonna 1987. Lapin eteläpuolella tätä vuotta kylmempi tammikuu oli laajalti kaksi vuotta sitten.
Tammikuun ylin lämpötila oli 4,3 astetta, ja se mitattiin Lemland Nyhamnissa tammikuun 17. päivänä. Kuukauden alin lämpötila oli Savukosken Tulppiossa kuukauden 9. päivänä mitattu -42,8 astetta. Lukema on kolmanneksi kylmin Suomessa 2000-luvulla.
Vähäiset sateet näkyivät lumen määrässä
Tammikuun sademäärät jäivät monin paikoin harvinaisen tai poikkeuksellisen pieniksi, mikä näkyi vähäisenä lumena.
Suuressa osassa maata tammikuun sademäärä oli 10 millimetrin molemmin puolin, mikä on karkeasti noin neljäsosa tavanomaisesta. Erityisen vähäsateista oli maan keskiosassa, jossa usealla havaintoasemalla oli mittaushistorian vähäsateisinta.
Vähäsateisia paikkoja olivat Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Jyväskylän lentoasema, Juupajoki Hyytiälä, Vieremä Kaarakkala ja Lieksan Lampela, jossa aseman mittaushistoria ulottuu yli sadan vuoden päähän.
Vähäsateisuus näkyy myös lumen syvyyksissä. Maan keskiosassa lunta oli kuukauden päättyessä harvinaisen vähän, 10–30 senttimetriä keskiarvojen alapuolella. Vähälumisimmilla alueilla on tähän aikaan vuodesta ollut viimeksi vähemmän lunta vuonna 2014. Ainostaan Keski-Lapissa lumensyvyys oli keskiarvojen yläpuolella.
Auringonpaisteisia tunteja kertyi koko maassa tavanomaista vähemmän.