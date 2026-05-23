Sofia Virran tavoitteena on pääministerinsalkku.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon (kok.) voittamista.



Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina.



Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se, mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua.

Virta myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri.



Puoluekokous jatkuu sunnuntaille.