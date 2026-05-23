Mitä pitää huomioida kevytperävaunua kuormattaessa? Muista hyvä nyrkkisääntö Perävaunun kuormauskyky selviää sen rekisteritiedoista. Shutterstock Julkaistu 23.05.2026 11:52 Teppo Vesalainen teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi Jotta perävaunulla kuljetettavat tavarat saataisiin perille ehjinä – omaa ja muiden tienkäyttäjien turvallisuutta vaarantamatta – pienenkään perävaunun kuormaamiseen ei saa suhtautua välinpitämättömästi. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Mitä pitää huomioida kevytperävaunua kuormattaessa? Vastaus: Ensimmäiseksi on tärkeää selvittää, paljonko perävaunuun saa ottaa kuormaa ja kuinka painavaa perävaunua vetoautolla saa vetää. Usein suurin autolle sallittu perävaunumassa tulee vastaan aiemmin kuin perävaunun kuormauskyky. Sallittu määrä kuormaa Perävaunun kuormauskyky selviää sen rekisteritiedoista. Kun kokonaismassasta vähentää omamassan, saadaan tuloksena sallittu kuormauskyky. Mikäli kyseessä on kuomullinen perävaunu, ei kuomun massaa ole laskettu perävaunun omamassaan vaan se on ikään kuin osa kuormaa. Kuomun ja sen saranasarjan painon saa selvitettyä valmistajalta tai perävaunun myyjältä. Perävaunun aisapaino sekä akselin tai akselien alta punnittu massa yhteensä eivät saa ylittää perävaunun rekisteritietoihin merkittyä suurinta sallittua kokonaismassaa. Lue myös:

Aisapainoa eli auton vetokoukkuun kohdistuvaa pystysuuntaista kuormaa, kevytperävaunussa saa olla enintään 10 prosenttia perävaunun akselille tai akseleille sallitusta massasta – ei kuitenkaan enempää, mitä kyseiselle koukulle on hyväksytty (tämä tieto löytyy auton tai vetokoukun käyttöohjeesta). Suurin akselille tai akseleille sallittu massa on merkitty perävaunun rekisteritietoihin.

Auton suurimmalla sallitulla perävaunumassalla tarkoitetaan suurinta sallittua perävaunun pyörien kautta tien pintaan kohdistuvaa massaa perävaunun ollessa kytkettynä vetoautoon.

Ethän sorru "poissa silmistä – poissa mielestä" -ajatteluun? Sallituissa massoissa pysyminen, kuorman oikea sijoittaminen ja sen paikallaanpysymisen varmistaminen ovat olennaisia asioita myös kuomullisen perävaunun kanssa toimittaessa.Autoliitto

Sijoitetaan oikeaan kohtaan

Kuormasta pitää tehdä mahdollisimman matala ja yhtenäinen kokonaisuus. Sen painopiste on sijoitettava leveyssuunnassa mahdollisimman lähelle perävaunun pituussuuntaista keskiviivaa. Pituussuunnassa painopisteen taas pitää olla niin, että aisapainoa on vähän, mutta ei liikaa.

Hyvä nyrkkisääntö on, että jos pystyy nostamaan aisan vetokuulaan kohtuullisella voimalla – ilman suurempaa ponnistelua – on aisapainoa sopivasti. Nostetta aisaan ei saa missään tapauksessa kohdistua eli jos aisa nousee ilmaan, kun vetopää irrotetaan vetokuulasta, on kuorman painopistettä siirrettävä eteenpäin.

Koska perävaunu on kuin keinulauta, ylitykset lavan edessä ja takana tulisi pyrkiä pitämään yhtä suurina tasapainon säilyttämiseksi. Jos perävaunuun kuormataan esimerkiksi pitkiä lautoja, jotka ylittävät kuormatilan takareunan enemmän kuin etureunan, saavat ne "keinulaudan" kallistumaan taaksepäin. Kuorma on tällöin takapainoinen ja hengenvaarallinen.

Lain puitteissa kuorma saa yltää enintään kaksi metriä perävaunun takaosan takapuolelle (yli metrin ylitys merkittävä, valaistusolosuhteista riippuen, punaisella lipulla tai punaisilla valolla ja heijastimella).

Suurinta mahdollista lähentelevän takapään ylityksen kanssa törmätään usein siihen, että vastaavan ylityksen tekeminen lavan etureunasta katsottuna ei olekaan mahdollista, minkä vuoksi kuormaa ei saada tasapainoon eikä asiapainoa sopivaksi. Näinpä esimerkiksi selvästi pidempien lautojen kuljettamiseksi onkin tarpeen miettiä joku vaihtoehtoinen tapa, vaikkapa kuljetus puutavaraliikkeen ajoja ajavalla kuorma-autolla.

Sivusuunnassa kevytperävaunun kuormatilan reunoja ei saa ylittää ollenkaan, ellei kyse ole veneen kuljettamisesta. Ennen veneenkuljetusprosessia kannattaa aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön tutustua tarkemmin.

Paikallaanpysyminen varmistettuna

Sanomattakin on selvää, ettei kuorma saa päästä putoamaan tai lentämään kyydistä.

Olennaista on myös, ettei kuorma liiku perävaunun lavalla missään liikennetilanteessa. Mikäli näin kävisi, aiheuttaisi se äkillisen muutoksen perävaunun aisapainoon ja tekisi yhdistelmän hallinnan todella hankalaksi – ellei jopa mahdottomaksi. Mikäli kuormassa on pölyävää tai varisevaa ainesta, on ne suojattava kuormapeitteellä.

Perävaunun kuomu ei poista sidontatarvetta eli "pois silmistä – pois mielestä" -ajatteluun ei pidä sortua.

Sidontavälineiden kireys ja sidonnan pitävyys on syytä varmistaa säännöllisesti myös matkan aikana. Suosittelen tekemään tämän ensimmäisen kerran jo noin 15–20 kilometrin ajon jälkeen ja siitä eteenpäin jokaisen tauon yhteydessä.

Jos tarvitset peräkärryä esimerkiksi muuttoa varten, tiedätkö, miten kärry kytketään ja mitä on tarkistettava ennen sen käyttöä? Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen näyttää.

