



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Etelään yöpakkasia, pohjoiseen salamia | MTV Uutiset

Jenna Salminen: Etelään pakkasia, pohjoiseen yksi uusi kesän merkki 4:30 Katso maanantaiaamun sääkeskustelu videolta! Julkaistu 6 minuuttia sitten Petri Tyynmaa petri.tyynmaa@mtv.fi Liki hellelukemiin tottuneet saavat taas pukea lämpimämpää päälle, sillä sää on kylmenemässä selvästi. Myös meteorologien kesäbingossa saattaa muhia yllätys. Vappuviikonlopun lähes hellelukemille saadaan sanoa ainakin hetkeksi näkemiin, kun sää muuttuu selvästi kylmemmäksi, kertoo meteorologi Jenna Salminen. – Kyllähän se on varmasti tuntunut jo tänäkin aamuna. Pakkasta on ollut maan keski- ja pohjoisosassa. Matalapaine tuo maanantaina vesisateita maan etelä- ja itäosiin. Pohjoiseen leviää illaksi räntä- ja lumisateita. – Kyllä siinä on pieni riski, että jo lähipäivien sateissa voi maan keskivaiheilla esiintyä yksittäisiä räntä- tai lumikuuroja. Viikon puolivälin tienoilla lämpömittarit näyttävät aamuisin pakkasasteita myös maan etelä- ja keskiosissa, joten kesärenkailla liikenteessä olevien aamuvirkkujen on syytä olla tarkkana aamuliikenteessä. – On odotettavissa, että sateiden ja sadekuurojen myötä maahan kertyy kosteutta, joka pääsee pakkasyönä jäätymään. Aivan aamutunneilla tienpinnassa voi silloin olla pieni jääkerros tien pinnassa. Maanantaiaamuna usva hiipi hiljalleen Turun Ruissalossa.Juhani Peltonen Kesän merkkejä pohjoisessa MTV:n meteorologit ovat kevään mittaan täyttäneet kevätbingoa, ja nyt vuorossa on kesäbingo. Bingoruudukot täyttyvät katsojien lähettämien sääkuvien ja ‑videoiden avulla.

Bingo ei ole siinä mielessä ollut reilu, että etelässä asuvat ehtivät usein bongata kevään ja kesän merkit ennen pohjoisessa asuvia.

Nyt pohjoisessa asuvilla on tarjoutumassa mahdollisuus bongata ainakin yksi kesän merkki ennen etelää, sillä sääkartalle on ilmestynyt Oulun korkeudelle salamasymboli, ja salamahan kesäbingosta löytyy.

– Pieni tuikkiva lähestyvän kesän merkki.

Viimeistään torstaina kannattaa pitää kamera valmiina, sillä Pohjois-Suomen ylle on kehittymässä sadekuuroja ja luvassa voi mahdollisesti olla myös ukkosta.

– Siinä on se pieni mahdollisuus, että kun kosteutta ja epävakautta ilmakehässä riittää ja vielä tuulet kohtaavat niin, että ilma lähtee nousemaan eli syntyy kohotusliike, niin siinä ovat kaikki kolme ainesosaa potentiaaliseen ukkoseen, Salminen kertoo.

Onnistuitko nappaamaan kuvan tai videon salamasta? Lähetä se meteorologeille osoitteessa mtvuutiset.fi/saakuvat.