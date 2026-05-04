Liki hellelukemiin tottuneet saavat taas pukea lämpimämpää päälle, sillä sää on kylmenemässä selvästi. Myös meteorologien kesäbingossa saattaa muhia yllätys.
Vappuviikonlopun lähes hellelukemille saadaan sanoa ainakin hetkeksi näkemiin, kun sää muuttuu selvästi kylmemmäksi, kertoo meteorologi Jenna Salminen.
– Kyllähän se on varmasti tuntunut jo tänäkin aamuna. Pakkasta on ollut maan keski- ja pohjoisosassa.
Matalapaine tuo maanantaina vesisateita maan etelä- ja itäosiin. Pohjoiseen leviää illaksi räntä- ja lumisateita.
– Kyllä siinä on pieni riski, että jo lähipäivien sateissa voi maan keskivaiheilla esiintyä yksittäisiä räntä- tai lumikuuroja.
Viikon puolivälin tienoilla lämpömittarit näyttävät aamuisin pakkasasteita myös maan etelä- ja keskiosissa, joten kesärenkailla liikenteessä olevien aamuvirkkujen on syytä olla tarkkana aamuliikenteessä.
– On odotettavissa, että sateiden ja sadekuurojen myötä maahan kertyy kosteutta, joka pääsee pakkasyönä jäätymään. Aivan aamutunneilla tienpinnassa voi silloin olla pieni jääkerros tien pinnassa.
Maanantaiaamuna usva hiipi hiljalleen Turun Ruissalossa.Juhani Peltonen
Kesän merkkejä pohjoisessa
MTV:n meteorologit ovat kevään mittaan täyttäneet kevätbingoa, ja nyt vuorossa on kesäbingo. Bingoruudukot täyttyvät katsojien lähettämien sääkuvien ja ‑videoiden avulla.