Lämpötilat paukkuivat Skandinavian mittaushistoriassa.
Viime kesänä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa mitattiin alueen mittaushistorian ankarin helleaalto.
Helleaalto kesti 21 päivää, ja lämpötilat nousivat lähelle 30:tä astetta tai sen yli.
Asia selviää Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n ja Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n julkaisemasta viime vuotta käsittelevästä ilmastoraportista.
Raportissa puhutaan Fennoskandian pohjoisosasta, johon käytännössä koko Suomi lukeutuu.
Ilmatieteen laitoksen johtaja Petteri Taalas toteaa MTV Uutisille, että kyse on ilmastonmuutoksesta johtuvista seurauksista.
Raportin mukaan kaikkein eniten maailmassa lämpeni arktinen alue ja toiseksi eniten Välimeren alue, Taalas kertoo.
Lämpeneminen näkyy Suomessa muun muassa järvivesien mataluutena.
– Esimerkiksi Saimaan, Päijänteen ja Pielisen pinnat ovat ennätyksellisen alhaalla. Kuivuusjakso, joka koettiin viime kesänä ja alkutalvesta, on johtanut vesipulaan isoissa järvissä.
Taalas lisää vielä, että on kiinnostavaa seurata, kuinka maatalous tulee pärjäämään nyt keväällä kuivuudesta.