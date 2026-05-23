SDP haluaa palauttaa suomalaisten työntekijöiden oikeuksia ensi vaalikaudella. Näin linjasi SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman SDP:n puoluekokouksessa Tampereella lauantaina.
SDP aikoo puuttua tällä viikolla eduskunnassa hyväksyneeseen määräaikaisuuslakiin, joka sallii enintään vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen solmimisen ilman perusteltua syytä.
Uudistuksen on arvioitu heikentävän etenkin naisten asemaa työelämässä.
– SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi, linjasi puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman avauspuheenvuorossaan Tampereella.
Lindtman kritisoi puheessaan tuttuun tapaan Petteri Orpon (kok.) hallitusta siitä, ettei se ole päässyt asettamiinsa tavoitteisiin.
100 000 uuden työpaikan sijaan vaalikaudella on tullut lähes yhtä paljon työttömiä ja Suomen työttömyysaste on Euroopan korkein.
Hallituksen tavoite taittaa julkisen talouden velkasuhdetta vuoteen 2027 mennessä ei tule onnistumaan tällä vaalikaudella.
Lindtman haukkui erityisesti hallituksen tekemiä leikkauksia, jotka ovat vaikeuttaneet monen suomalaisen elämää ja lisänneet turvattomuuden tunnetta.
– Tämä on ollut arvovalintoja, poikkeuksellisen kovaa oikeistolaista arvopolitiikkaa. Oikeistolaisinta politiikkaa, mitä Suomi on nähnyt koko sotien jälkeisenä aikana. Politiikkaa, jossa usko markkinoihin on ollut vahvempi kuin usko ihmisiin, Lindtman sanoi.
Hyvinvointiyhteiskuntaa pitää uudistaa
Lindtmanin mukaan gallupeja johtavan SDP:n täytyy uudistaa hyvinvointiyhteiskuntaa kestävällä tavalla, jos puolue nousee valtaan ensi vaalikaudella.
– Olemme jälleen uuden murroksen keskellä. Tekoäly muuttaa työtä. Puhdas energia muuttaa teollisuutta ja taloutta. Turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi.
– Juuri tällaisina hetkinä jälleen ratkaistaan, jääkö Suomi jälkeen ruikuttamaan vai nousemmeko edelläkävijäksi – myös muun maailman silmissä.