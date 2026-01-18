Pikkupoika on kuollut Ruotsissa lumiluolan romahdettua hänen päälleen. Traagisessa onnettomuudessa on yksi hyvä seuraus.
Lumiluolassa leikkimässä ollut 11-vuotias poika loukkaantui viikko sitten maanantaina vakavasti ja kuoli myöhemmin sairaalassa Ruotsissa.
Asiasta kertoo muun muassa ruotsalaislehti Aftonbladet.
Onnettomuus tapahtui koulun pihalla Hasselassa Nordanstigin kunnassa.
Lumiluolan sortumassa loukkaantunut poika kuljetettiin ambulanssihelikopterilla Uppsalan akateemiseen sairaalaan. Häntä ei kuitenkaan onnistuttu pelastamaan.
Muutamaa päivää myöhemmin sairaala ilmoitti hänen kuolleen vammoihinsa.
Sydän luovutettiin toiselle ihmiselle
Perhe päätti Aftonbladetin mukaan luovuttaa edesmenneen poikansa elimet niitä tarvitseville.
– Nyt hänen sydämensä lyö toisessa lapsessa, omainen kommentoi Aftonbladetille.
Poliisi tutkii tapausta vammantuottamuksena, ja myös kunta tulee tutkimaan onnettomuuden.
Kunnan koulupäällikkö Ulrika Segervald kertoi aiemmin Aftonbladetille, että tapahtuma on vaikuttanut oppilaisiin ja henkilökuntaan syvästi.