Pikkulapsi jäi auton alle päiväkodin pihalla Espoossa.

Päiväkodin pihalla auton alle viime viikolla jäänyt 3-vuotias on kuollut, tiedottaa poliisi.

Tapausta tutkitaan nyt kuolemantuottamuksena.

Länsi-Uudenmaan poliisi ei epäile tilanteeseen liittyvän minkäänlaista tahallisuutta.

Ajaja oli lapsen huoltaja

Onnettomuus tapahtui 31.10. noin kello 9.15.

Tarkempi tapahtumapaikka on Espoon keskuksessa Sunan pienalueella sijaitsevan asuinkerrostalon alakerrassa toimivan Sokinvuoren päiväkodin edustalla.

Kyseinen piha-alue on lähellä päiväkotia, jonne kuljettaja oli hetkeä aiemmin tuonut lapsen. Kuljettaja on lapsen huoltaja.

Poliisi ei kuvaa tapahtumien kulkua tarkemmin, sillä kuulusteluja ei ole saatu vielä loppuun.

Lapsen huoltaja alkoi elvyttämään lasta huomattuaan tilanteen.

Poliisi kertoi aiemmin lapsen vammojen olevan vakavia.

Auton kuljettajan ei epäillä olleen päihtynyt, eikä poliisi epäile tilanteeseen liittyvän minkäänlaista tahallisuutta.