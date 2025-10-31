Pikkulapsi loukkaantui tänään autoilijan törmättyä tähän.
Tutkinnanjohtaja Klaus Geigerin mukaan onnettomuus tapahtui lapsen ollessa matkalla päiväkotiin ja lapsi vietiin kriittisessä tilassa hoitoon.
Poliisi tutkii tapausta, jossa henkilöauto törmäsi pihalla olleeseen 3-vuotiaaseen lapseen aamulla Espoossa. Asiasta kertoi Länsi-Uudenmaan poliisi.
Poliisilla ei ollut enempää tietoa lapsen tilasta hieman kahden jälkeen iltapäivällä.
MTV Uutisten paikan päällä käyneen toimittajan lähettämän kuvan mukaan päiväkodin aita on kaatunut.
Poliisi sai tehtävän perjantaiaamuna hieman kello yhdeksän jälkeen.
Ajoneuvon kuljettajalle ei tullut tilanteessa fyysisiä vammoja, eikä ajoneuvossa ollut tapahtumahetkellä muita matkustajia, poliisi kertoo tiedotteessa.
Poliisi selvittää tarkkaa tapahtumakulkua esitutkinnassa. Mahdollisia rikosnimikkeitä tapauksessa ovat esimerkiksi törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja törkeä vammantuottamus.