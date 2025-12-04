Yksi ihminen on kuollut tänään lasketteluonnettomuudessa Ruotsin Åressa, kertovat ruotsalaismediat.
Ruotsin radio kertoi, että onnettomuus tapahtui aamulla Skistarin hiihtokeskuksen kauden avauspäivänä. Median mukaan parikymppinen, Tukholman alueelta kotoisin oleva mies kuoli onnettomuudessa saamiinsa vammoihin Östersundin sairaalassa myöhemmin päivällä.
Aftonbladetin mukaan onnettomuus tapahtui vain hieman yli 20 minuuttia hiihtokeskuksen avaamisen jälkeen.
– Olemme surullisia tapahtuneesta ja ajatuksemme ovat uhrin omaisten luona. Olemme henkilöstömme tukena, Skistarista kommentoitiin tapahtunutta Aftonbladet-lehdelle.
Yrityksen mukaan hiihtokeskus on auki normaalisti.
Ruotsin poliisi ei epäile asiassa rikosta.