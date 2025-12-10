Pallo näytti ottaneen rangaistusalueella Liverpool-keskuspuolustaja Virgil van Dijkin käteen. Vihellystä ei tullut, ja Liverpool voitti Inter Milanin lopulta vieraissa 1–0.
Avauspuoliajalla Liverpoolin keskuspuolustaja Virgil van Dijk näytti torjuneen Interin Yann Bisseckin laukauksen rangaistusalueella kädellään.
– Minä vain ihmettelen, miksi tästä ei tule mitään, MTV Urheilun studioisäntä Peetu Pasanen hämmästeli.
Asiantuntija Jari Litmanen yhtyi hämmästelyyn.
– Kyllähän minun ensimmäinen reaktioni oli, että se on pallo pilkulle. Mutta ei ollut, "Litti" sanoi.