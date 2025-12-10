– Minä vain ihmettelen, miksi tästä ei tule mitään, MTV Urheilun studioisäntä Peetu Pasanen hämmästeli.

Pallo näytti ottaneen rangaistusalueella Liverpool-keskuspuolustaja Virgil van Dijkin käteen. Vihellystä ei tullut, ja Liverpool voitti Inter Milanin lopulta vieraissa 1–0.

Katso Liverpoolin Virgil van Dijkin käsitilanne: "Miksi tästä ei tule mitään?"

Liverpoolin voitossa kyseenalainen maku – Peetu Pasanen: "Miksi tästä ei tule mitään?"

– Tämähän käytännössä sivuutettiin tosi nopeasti. Päätuomari kävi tämän tosi nopeasti läpi. Miten edellinen käsivirhe kesti niin pitkään? "Väykkä" ruoti.