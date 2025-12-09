Jalkapallon Mestarien liigan tiistai-illan kierros on alkanut hyytävissä tunnelmissa, sillä Kairat Almaty ja Olympiakos vääntävät pisteistä noin 20 asteen pakkaslukemissa.
Kazakstanilaisjoukkue Kairat isännöi kreikkalaisjoukkuetta pääkaupunki Astanassa. Kairatin kotistadionilla Almatyssä ei ole tarvittaessa käyttöön otettavaa kattoa, ja sääolosuhteiden varalta ottelut pelataan Astanassa.
Ironista on, että tällä hetkellä Almatyssä lämpöä olisi noin 20 astetta enemmän kuin Astanassa.
Kumpikin joukkueista hakee Mestarien liigan liigavaiheen avausvoittoa.
Mestarien liigassa pelataan myöhemmin tänään vielä kahdeksan ottelua.