Atletico Madrid marssi jatkoon Mestarien liigassa, kun se kaatoi Club Brüggen 4–1 ja yhteismaalein 7–4.
Avausosaottelu päättyi Belgiassa 3–3-tasapeliin ja Madridissakin avausjakso eteni tasaisesti.
Alexander Sorlothin laukaus livahti helposti Simon Mignoletin selän taakse 23. minuutilla.
1:18Nyt lipsahti helposti: Alexander Sorloth vie Atletico Madridin johtoon.
Brügge nousi kuitenkin hetkellisesti peliin mukaan Joel Ordonezin osumalla.
Toisella jaksolla Sorloth sinetöi hattutemppunsa ja johdatteli Atleticon neljännesvälieriin yhteismaalein 7–4.