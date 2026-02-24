Norjalaisseura Bodö/Glimt eteni sensaatiomaisesti Mestarien liigan neljännesvälieriin kukistamalla Interin vieraskentällä 2–0 ja yhteismaalein peräti 5–2.
Bodö/Glimt yllätti italialaisjätin kotikentällään Norjassa talvisissa olosuhteissa 3–1.
Norjalaiset jatkoivat mahtiesityksiään Italiassa shokeeraamalla Interiä toisella jaksolla. Ensin Jens Petter Hauge vei Bodön yhteismaaleissa jo 4–1-johtoon ja hetkeä myöhemmin Hakon Evjen kasvatti johdon jo neljään maaliin.
1:28Bodö/Glimt meni yhteismaaleissa jo neljän maalin karkumatkalle Hakon Evjen johdolla.
Interin painostus tuotti tulosta vasta 76. minuutilla, kun Alessandro Bastoni sai pallon niukasti maaliviivan paremmalle puolelle. Suurempaa kiriä Inter ei kuitenkaan saanut aikaisesti, joten Bodö/Glimt marssi jatkoon yhteismaalein 5–2.
Pikkukaupungin ylpeys Bodö on esiintynyt Mestarien liigassa upeasti. Se kampesi liigavaiheessa kumoon muun muassa Atletico Madridin ja Manchester Cityn.
Illan muista pareista jatkoon etenivät Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ja Newcastle.
Mestarien liigan tiistain tulokset:
Atletico Madrid–Club Brügge 4–1 (yhteismaalit 7–4)
Bayer Leverkusen–Olympiakos 0–0 (yhteismaalit 2–0)
Inter–Bodö/Glimt 1–2 (yhteismaalit 2–5)
Newcastle–Qarabag 3–2 (yhteismaalit 9–3)