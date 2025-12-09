Bayern Münchenin 17-vuotias keskikenttäpeluri Lennart Karl teki maalaamisellaan historiaa jalkapallon Mestarien liigassa.
Bayern München ajautui portugalaista Sportingia vastaan toisella puoliajalla 0–1-tappioasemaan, kun Joshua Kimmich liukui pallon omaan maaliin.
Bayern Münchenin Joshua Kimmich tyri pallon omaan maaliin.
Müncheniläisisännät kuitenkin nousivat. Serge Gnabry naulasi kulmapotkutilanteesta tasoituksen ja 17-vuotias Lennart Karl vei punanutut johtoon.
Nuoren saksalaisen keskikenttätaiturin laukaus painui Sporting-maalivahti Rui Silvan käsien kautta pömpelin kattoon. Karl hyssytteli perään yleisöä sormielellä.