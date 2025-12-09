Juuri nyt Avaa

Müncheniläisisännät kuitenkin nousivat. Serge Gnabry naulasi kulmapotkutilanteesta tasoituksen ja 17-vuotias Lennart Karl vei punanutut johtoon.

Näet osuman ja Karlin elehdinnän ylälaidan videolta.

Bayernille osui vielä Jonathan Tah , ja Mestarien liigassa tällä hetkellä toisena majaileva joukkue voitti 3–1.

Karl maalailee

Hän on pelannut upeaa Mestarien liiga -syksyä. Kasassa on jo kolme rysää. Karl on iskenyt nyt maalin kolmessa perättäisessä UCL-matsissa historian nuorimpana pelaajana: ikää on 17 vuotta, 9 kuukautta ja 16 päivää.