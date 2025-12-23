Englannin Valioliigassa pelaavan jalkapalloseura Liverpoolin ruotsalaishyökkääjä Alexander Isak joutunee olemaan pitkään sivussa tositoimista. Seura päivitti tähtensä tilannetta verkkosivuillaan maanantaina.

Isak loukkasi jalkansa lauantaisessa ottelussa Tottenhamia vastaan. Myöhemmin selvisi, että hänen pohjeluunsa oli murtunut.

Liverpoolin mukaan ruotsalainen leikattiin onnistuneesti maanantaina. Arviota siitä, milloin Isak palaa takaisin pelikentille, ei seuran mukaan vielä ole.

Liverpool hankki Isakin kesällä Newcastlesta 125 miljoonalla punnalla eli noin 143 miljoonalla eurolla. Kyseessä on Britannian jalkapallosarjojen kaikkien aikojen suurin siirtosumma.

Isakin loukkaantuminen on viimeisin takaisku hänen vaikeasti alkaneella Liverpool-urallaan. Isolla rahalla seuraan hankittu hyökkääjä on tehnyt vain kolme maalia 16 ottelussa. Aiemmin hän on ollut sivussa nivusvamman vuoksi.

Isakin poissaolo on merkittävä isku Liverpoolille, jonka hyökkääjäreservi on jo ennestään ohut. Isakin lisäksi poissa pelistä ovat parhaillaan Afrikan mestaruuskisoissa pelaava Mohamed Salah sekä lihasvammasta kärsivä Cody Gakpo, joka palannee pelikentille vasta vuodenvaihteen jälkeen.