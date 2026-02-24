Manchester United nousi jalkapallon Englannin Valioliigassa neljännelle sijalle voitettuaan maanantain myöhäisillan ottelussa Evertonin vieraissa 1–0.

ManU voitti vaihtopenkiltä tulleen Benjamin Seskon toisella puoliajalla tekemällä osumalla. Maalinteossa avitti Bryan Mbeumo. Sesko on tehnyt seitsemässä viime ottelussaan yhteensä kuusi maalia.

Seskon pelaamisessa on selvästi eri sävy kuin hänen aloittaessaan ManU:n pelipaidassa. 74 miljoonalla punnalla eli noin 85 miljoonalla eurolla RB Leipzigista hankiyyu Sesko teki ensimmäisessä 22 ottelussaan maalin vain kahdesti.

ManU ei ole kärsinyt vielä yhtäkään tappiota uuden päävalmentajansa Michael Carrickin vahtivuorolla. Carrick on luotsannut joukkuetta nyt kuudessa ottelussa.