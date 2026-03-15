Toyotan Takamoto Katsuta ajaa Kenian MM-rallissa kohti uransa avausvoittoa.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Kenian MM-ralli 12.–15.3.
Sunnuntai: EK:t 17–20 klo 7.00 alkaen
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.
Katsuta johtaa kisaa minuutin erolla Hyundain Adrien Fourmaux’hon, kun kisaa on jäljellä kaksi erikoiskoetta. Osakilpailuvoitto olisi ensimmäinen myös Fourmaux'lle.
Toyotan Sami Pajari on kolmantena noin minuutin turvamarginaalilla Hyundain Esapekka Lappiin.
Lauantaina keskeyttäneistä eli päätöspäivänä vain sunnuntaikisan sekä Power Stagen pisteistä ajavista kuljettajista Toyotan Elfyn Evans latasi pohja-ajan tiskiin. Sunnuntaikilpailun kärjessä jatkaa kuitenkin Toyotan Sebastien Ogier 3,6 sekunnin erolla tiimikaveriinsa Oliver Solbergiin.
Sunnuntaina ajetaan vielä kaksi erikoiskoetta. Seuraava pätkä starttaa kello 9.38.
Kenian MM-rallin tilanne 18/20 ek:n jälkeen:
|sija:
|kuljettaja:
|talli:
|aika/ero:
|1.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|2:58.33,6
|2.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
*keskeytti lauantaina
Sunnuntaikisan tilanne 2/4 ek:n jälkeen:
|Sija
|Kuljettaja
|Talli
|Aika/ero
|1.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|16.55,0
|2.
|Oliver Solberg
|Toyota
MM-pisteitä viidelle nopeimmalle mallilla 5–4–3–2–1.