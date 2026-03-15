The Summit Suomi -sarjassa retkikunta jouduttiin evakuoimaan.

The Summit Suomi -sarja palasi ruutuun toisen tuotantokauden jaksoin. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena on vaeltaa 133 kilometriä haastavassa maastossa ja kiivetä lopulta Kolåstinden-vuoren huipulle.

Sarjan ohjaaja Edward Kojonen ja tuottaja Pauliina Ojala vierailivat Huomenta Suomen haastattelussa kertomassa kaudesta.

Tällä kaudella sääolosuhteet ovat aiheuttaneet erityisiä haasteita kuvauksissa. Norjan rannikkoa riepotteli voimakas myrskyrintama.

– Sanoin viime vuonna, että se oli elämäni vaikein tuotanto. Tämä vuosi oli ihan next level, Kojonen kuvaili.

Sateet ovat aiheuttaneet haasteita The Summit Suomi -kuvauksissa.

Kauden toisessa jaksossa rankkasateet saivat vuoristojoet tulvimaan ja retkikunta jouduttiin evakuoimaan. Ojala kertoi matkanneensa juuri tuotannon tukikohtaan, kun Kojonen soitti hänelle, että tilanne oli huono.

– 30 sekuntia myöhemmin oli pakko evakuoida. Turvallisuuspäällikkö, joka oli matkassa mukana, myös sanoi, että tilanne on sellainen, että täältä on lähdettävä, Ojala kertasi.

– Joki paisui niin nopeasti. Ensiksi saatiin heidät turvalliselle kielekkeelle, ettei sinne jäädä veden alle. Turvallisuuspäällikön kanssa todettiin, että joki paisuu ja kohta kaikki kamat ovat järvessä, Kojonen lisäsi.

Sateet jatkuivat evakuoinnin jälkeen. Ojalan mukaan pohdittiin jopa äärimmäistä ratkaisua.

– Muutama päivä myöhemmin oltiin tilanteessa, jollaista urani aikana ei ole ennen ollut. Muistan, että seisoin tuotantotoimistossa itsekseni ja mietin, että pitääkö minun pysäyttää nämä kuvaukset. Oli oikeasti sellainen tilanne, että ajattelin että pitääkö pistää poikki tämä homma, hän sanoo.

– Sitten vaan yhdessä mietittiin keinot, miten pystytään jatkamaan.

Millainen myrsky oli kyseessä? Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!