Yhdysvaltojen ja Ruotsin välisessä naisten olympiaturnauksen välieräottelussa nähtiin kohahduttava tilanne, kun USA:n Abbey Murphy taklasi Ruotsin maalivahti Emma Söderbergiä päähän. Tilanteesta tuomittiin kahden minuutin rangaistus maalivahdin estämisestä, mikä sai ruotsalaisasiantuntijat raivostumaan. Kuvan tilanteesta voit nähdä Expressenin jutusta.

Yhdysvallat meni itse ottelussa menojaan ja 4-0-tilanteessa vaihtoi Ruotsi maalivahtiaan. Emma Söderberg ei ehtinyt olla pitkää veräjänvartijana, kunnes USA:n Abbey Murphy ajoi maalivahdin päälle.

– Syötin kiekon ja tuntui siltä, kuin hän löisi minua suoraan päähän. Tuomarit eivät olleet samaa mieltä. Näyttää ja tuntuu siltä, että osuu päähän. Silloin sen pitäisi olla viisiminuuttinen. Hän näkee minut eikä edes yritä välttää kontaktia. Söderberg sanoi Expressenille ottelun jälkeen.

Pohjoisamerikkalainen tuomarikaksikko antoi tilanteesta kahden minuutin rangaistuksen, mikä aiheutti suuresti ihmetystä SVT:n lähetyksessä.

– Tällaiset pelaajat ärsyttävät minua aina. Hän tekee näitä juttuja joka ottelussa, ei ole yhtään peliä, jossa hän ei tekisi niin. Se on todella ikävää jääkiekon kannalta. Se on hänen DNA:ssaan, ja hän tekee niin kerta toisensa jälkeen, SVT:n asiantuntija Maria Rooth sanoi.

Toinen asiantuntija Jonas Andersson kävi vieläkin kuumempana.

– Tämä on selvä ottelurangaistus. Se osuu suoraan päähän. Minä suutun, tämä on suurempi ongelma kuin vain Murphy. Hoidetaan tällaiset pois ja suljetaan pelaaja ulos. Haluamme nähdä tuollaista? Emme todellakaan. Pois tuollaiset! Sulkekaa hänet ulos ja antakaa sakkoja. Sikamaista käytöstä, Andersson totesi.