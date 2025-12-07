Jalkapallon Pohjois-Amerikan miesten ammattilaissarja MLS:n kuluvan kauden mestarijoukkue on Inter Miami. Floridalaisseura voitti finaalissa kanadalaisen Vancouver Whitecapsin maalein 3–1.
Inter Miamin ykkösnimi ratkaisuottelussa oli argentiinalainen Lionel Messi, joka syötti kaksi maalia ja oli lisäksi rakentamassa kolmatta.
Miami meni ottelun 8. minuutilla 1–0-johtoon Vancouverin Edier Ocampon omalla maalilla. Messi käynnisti floridalaisten hyökkäyksen ja Tadeo Allende karkasi laidalta läpiajoon. Allenden keskitys kimposi Ocampon jalasta Vancouverin maaliin.
Vancouver tuli tasoihin 60. minuutilla Ali Ahmedin maalilla. Kymmenisen minuuttia myöhemmin Rodrigo De Paul teki ottelun voittomaalin Miamille Messin syötöstä. Loppulukemat sinetöi ja mestaruusjuhlat käynnisti Allenden lisäajalla syntynyt 3–1-maali, jonka Messi niin ikään syötti.
Mestaruus oli Inter Miamille historian ensimmäinen. Joukkue liittyi MLS:ään laajennusjoukkueena vuonna 2020. Mestaruuteen päättyi kaksi merkittävää peliuraa, kun espanjalaiset Jordi Alba ja Sergio Busquets pelasivat viimeiset ottelunsa.