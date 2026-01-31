Yhdysvaltalaistähti Lindsey Vonn jätti väliin alppihiihdon naisten maailmancupin supersuurpujottelukilpailun Sveitsin Crans-Montanassa. Hän ei ilmestynyt lauantaina lähtöpaikalle, vaikka 41-vuotiaan yhdysvaltalaisen nimi oli kilpailun lähtöluettelossa.
Vonn kaatui eilen syöksylaskussa ja loukkasi vasemman polvensa. Syöksylaskukilpailu keskeytettiin, kun kuudesta ensimmäisestä laskijasta peräti kolme laski radalta.
Vonn tähtää viidensiin olympialaisiinsa, mutta loukkaantuminen varjostaa Milano-Cortinan kisoihin valmistautumista. Alustavien tietojen mukaan kyseessä ei ole vakava vamma. Vonnin valmentaja Chris Knight kertoi uutistoimisto AP:lle, että Vonn jatkaa valmistautumista olympialaisiin normaalisti pienen huilin jälkeen.
Sveitsin Malorie Blanc voitti lauantaina supersuurpujottelun, Italian Sofia Goggia oli toinen ja Yhdysvaltain Breezy Johnson kolmas. Kärkikolmikosta vain Goggia laski "kuumassa ryhmässä". Blancille voitto on ensimmäinen maailmancupissa.