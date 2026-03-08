Jesper Pohjolainen sijoittui 22:nneksi Kranjska Goran maailmancup-pujottelussa sunnuntaina.
Pohjolainen oli avauslaskunsa jälkeen 19:s, mutta putosi toisella kierroksella pari pykällä alemmas. Hän jäi kisan voittaneesta Norjan Atle Lie McGrathista lopulta 1,18 sekuntia.
Sijoitus oli 24-vuotiaalle Pohjolaiselle uran paras maailmancupissa.
McGrath päihitti voittotaistelussa maanmiehensä Henrik Kristoffersenin vain 0,01 sekunnilla. Lucas Braathen oli kolmas jääden voitosta vain 0,04 sekuntia.
Läpimurtokauttaan laskevan Eduard Hallbergin osalta kisa oli valtava pettymys. Hallberg sortui radan loppupuolella virheeseen ja hänen suksensa livahti kepin väärältä puolelta pakottaen suomalaisen keskeyttämään.
Hallberg on pujottelucupissa yhdeksäntenä. Pohjolainen on sijalla 48. Tällä kaudella lasketaan vielä kaksi maailmancup-pujottelua.
Kausi jatkuu ensi viikonloppuna Ruotsin Åressa.