Ski Sport Finland on antanut lisätietoja Garmisch-Partenkirchenin syöksyharjoituksissa ulos laskeneesta Elian Lehdosta.

Lehto laski rajusti ulos perjantaina Garmisch-Partenkirchenin syöksykisan toisissa harjoituksissa. Lehto vietiin helikopterikuljetuksella sairaalahoitoon.

Ski Sport Finlandin tiedotteen mukaan Lehdon vammat vaativat tarkempaa seurantaa.

– Elian on saanut rintakehän alueen ja alaraajan vammoja, jotka vaativat sairaalaseurantaa. Vammat eivät kuitenkaan ole hengenvaarallisia. Hän on toistaiseksi seurannassa Garmisch-Partenkirchenin sairaalassa. Hän on tajuissaan ja kommunkoi normaalisti. Hänen vointia seuraataan sairaalassa ja jatkotoimenpiteistä päätetään lähipäivinä, Suomen maajoukkueen lääkäri Risto Kemppainen toteaa tiedotteessa.

Alppihiihdon maailmancup jatkuu miesten osalta lauantaina syöksylaskukisalla.