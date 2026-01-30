Alppihiihtotähti Lindsey Vonn on laskenut ulos viimeisessä syöksykisassa ennen olympialaisia. Maailmancupin kilpailu käydään Crans Montanassa Sveitsissä.
Numerolla 6 laskenut Vonn, 41, oli joukon nopein ensimmäisessä väliajassa, mutta kaatui tämän jälkeen hypyn yhteydessä. Toimittaja Brian Pinelli on julkaissut X:ssä kuvia Vonnin kaatumisesta.
Uutistoimisto AP:n mukaan Vonn sai apua paikan päällä, ja ontui ainakin vasenta jalkaansa noustuaan ylös.
Vonn johtaa maailmancupin syöksycupia tehtyään yllätyspaluun kisarinteisiin polvioperaation jälkeen viime vuonna.
Vonnin on tarkoitus aloittaa kilpailunsa tulevissa Milano-Cortinan olympialaisissa 8. helmikuuta, kun ohjelmassa on naisten syöksykisa.
Crans Montanan syöksykilpailu on kesken.