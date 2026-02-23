Yhdysvaltain alppihiihtotähti Lindsay Vonn säästyi omien sanojensa mukaan täpärästi jalan amputoinnilta.

Vonn kertoi Instagram-videolla, että vasemman sääriluun vakavan murtumisen lisäksi Milano-Cortinan olympialaisissa tapahtuneessa kaatumisessa jalkaan tuli äkillinen aitiopaineoireyhtymä.



Oireyhtymä heikentää verenkiertoa loukkaantuneelta alueelta ja voi johtaa pysyviin hermo- ja lihasvaurioihin.



Kirurgi Tom Hackett oli Cortinassa, koska Vonn oli ennen olympialaisia loukannut polven eturistisiteen. Hackett teki Vonnille faskiotomian, joka alppihiihtotähden mukaan pelasti jalan.



– Hän pelasti minut amputaatiolta. Jos eturistisiteeni ei olisi revennyt – se olisi joka tapauksessa revennyt tässä ulosajossa – Tom ei olisi ollut siellä, eikä olisi täten pystynyt pelastamaan jalkaani. Olen todella kiitollinen hänelle, 41-vuotias Vonn sanoo.



Vonn kertoi videolla myös päässeensä pois sairaalasta.



– Käytän pyörätuolia jonkin aikaa, koska mursin myös oikean nilkkani, Vonn sanoo.



Vonn kertoi kipujen olleen äärimmäisen kovat.



– En edes pysty sanomaan, kuinka kivuliasta tämä on ollut. On ollut todella vaikeaa, Vonn sanoo herkistyneenä.



Moninkertainen arvokisamitalisti Vonn palasi pitkältä kilpailutauolta reilu vuosi sitten. Vonn kaatui pahasti olympialaisten syöksylaskussa.