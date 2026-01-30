Rajusti Crans Montanan maailmancup-syöksyssä kaatunut Lindsey Vonn on raottanut vointiaan Instagram-tilillään.

Vonn laski rajusti ulos kaaduttuaan hypyn yhteydessä. Konkaritähti kuljetettiin nopeasti jatkotutkimuksiin.

Nyt 41-vuotias Vonn on antanut lisätietoja tilanteestaan.

– Loukkasin vasemman polveni. Keskustelen tilanteesta lääkäreideni ja tiimini kanssa, ja tulemme tekemään lisätutkimuksia, Vonn pohjustaa Instagram-tilillään.

– Tämä on todella haastava tilanne vain viikko ennen olympialaisia... mutta jos jotain tulen tekemään, niin tulen palaamaan. Olympiaunelmani ei ole ohi. Kerron asiasta lisäinfoa, kunhan saan sitä, Vonn kirjoittaa.

Naisten olympiasyöksy kisataan sunnuntaina 8. helmikuuta Cortinassa.

Vonn janoaa kisoista uransa neljättä olympiamitalia ja toista olympiakultaa.