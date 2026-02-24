Urheileva maailma on jakanut tukensa Lindsey Vonnille yli lajirajojen. Muun muassa Cristiano Ronaldo ja Zlatan Ibrahimovic ovat osoittaneet tukensa rajusti loukkaantuneelle alppitähdelle.

Viime viikot ovat olleet Vonnin kannalta rajut. Ensin Vonn laski olympialaisten alla rajusti ulos, minkä seurauksena hänen toisen polvensa eturistiside repesi. Siitäkin huolimatta Vonn taisteli itsensä olympiarinteeseen.

Olympiasyöksyssä Vonn laski rajusti ulos aivan ensimmäisillä porteilla ikävin seurauksin. Yhdysvaltalaistähden reisiluu ja nilkka murtuivat.

Lue myös: Lindsey Vonn pelastui täpärästi amputaatiolta

Vonn kertoi maanantaina Instagram-tilillään, että hänen jalkansa pelastui vain täpärästi amputaatiolla, koska hänen mukanaan ollut kirurginsa Tom Hackett teki Vonnille faskiotomian ja pelasti täten alppitähden jalan.

Vonn on saanut Instagram-julkaisuunsa runsaasti tsemppiviestejä alppiväeltä sekä urheilijatähdiltä yli lajirajojen. Muun muassa jalkapallon supertähti Cristiano Ronaldo kirjoitti pitkän tsemppiviestin Vonnille.

– Mestarit määritellään hetkinä, jolloin he voittavat ja hetkillä, jolloin he kieltäytyvät luovuttamasta. Sinun valtaamasi vuoret eivät koskaan ole isompia kuin voima, jota kannat. Jatka taistelua. Legendat nousevat aina, Ronaldo kirjoittaa kommenttikentässä.