Milano-Cortinan olympialaisten freestylen halfipipe-karsinnassa nähtiin pelottava loukkaantuminen.
Uuden-Seelannin Finley Melville Ives hyppäsi toisen laskunsa aikana lumikourusta todella korkealle ilmaan ja laskeutui rajulla voimalla alas kourun pohjalle.
Melville Ives näytti menettäneen tilanteessa tajunsa ja hän jäi liikkumattomana makamaan lumelle.
19-vuotiasta laskijaa hoidettiin pitkään ennen kuin hänet kuljetettiin paareilla ulos kisa-alueelta.
Melville Ives oli yksi kisan ennakkosuosikeista. Hän voitti halfpipen MM-kultaa vuoden 2025 MM-kisoissa.