Israelin jatkuvat iskut Libanoniin koettelevat Iranin rauhanprosessia sekä Israelin ja USA:n suhteita, arvioivat MTV Uutisten haastattelemat asiantuntijat.
Yhdysvaltain ja Iranin piti keskustella tänään Sveitsissä rauhanprosessin viemisestä eteenpäin, mutta tapaaminen peruuntui ainakin tältä päivältä.
Tapaamisen lykkääntyminen liittyy mitä ilmeisimmin Libanonin tilanteeseen, arvioi Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistolta.
Taistelut Libanonissa ovat jatkuneet siitä huolimatta, että vastikään allekirjoitetussa aiesopimuksessa edellytetään sotatoimien lopettamista myös siellä. Viimeksi tänään Israel kertoi tappaneensa kymmeniä ihmisiä Hizbollahiin kohdistetuissa iskuissa Etelä-Libanonissa.
– Israel ei ole muodollisesti tässä [aie]sopimuksessa mukana eikä koe sitä sopimusta omien etujensa mukaiseksi. Iran taas on asettanut tulitauon ulottumisen myös Libanoniin selvästi ehdoksi, jota ilman prosessi ei etene, Juusola sanoo.
– Se, että heti alussa tulee tämän tyyppinen ongelma, kertoo varmasti siitä, että jatkossa tulee monesta eri syystä johtuen ongelmia, Juusola sanoo.
Upin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki painottaa, että lykkääntynyt tapaaminen ei tarkoita koko rauhanprosessin lässähtämistä.
Reutersin mukaan Hizbollahia edustava libanonilainen parlamenttiedustaja Hassan Fadlallah sanoi tänään Iranin ilmoittaneen, etteivät keskustelut Yhdysvaltain kanssa voi jatkua, ellei tulitauko toteudu kokonaisuudessaan.
Fadlallahin mukaan Washingtonilla on vastuu siitä, että Israel lopettaa iskut Libanoniin ja toteuttaa tulitauon ehdot.
Yhdysvaltain viranomainen kertoi Reutersille, että Israel ja Hizbollah ovat sopineet aloittavansa tulitauon kello 16 paikallista aikaa. Israel ja Suomi ovat samalla aikavyöhykkeellä.
Upin Ruohomäki vahvistaa, että pysyvälle rauhalle Iranissa ei ole edellytyksiä, jos Israelin iskut Libanoniin jatkuvat.
Ruohomäki uskoo, että Iranissa seurataan hyvin tarkasti, pitääkö Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun "kurissa".
– Jos Trump ei kykene siihen, niin silloin Iranin luenta on, että kannattaako sopimuksessa edetä, Ruohomäki sanoo.
Juusolan mukaan Israelin johdolla on kovat sisäpoliittiset paineet olla näyttäytymättä heikkona.
– Tällä hetkellä koko Israelin poliittinen kenttä käytännössä pitää Netanjahua ovimattona suhteessa Trumpiin. Tämä ei ole helppo tilanne myöskään pääministeri Netanjahulle, Juusola selittää.
Juusolan mukaan Yhdysvaltain halu päästä rauhanprosessissa eteenpäin on ollut selvää jo pidemmän aikaa. Hänkin pitää selvänä, että jos Israelin iskut Libanoniin jatkuvat, pysyvän rauhan saavuttaminen Iranissa vaikeutuu huomattavasti.
– Se on yksi kynnyskysymyksistä, Juusola sanoo.
Yhdysvaltain painostus Israelia kohtaan tullee kasvamaan.
– Israel on poliittisesti ja taloudellisesti täysin riippuvainen Yhdysvalloista, Upin Ruohomäki toteaa.
Yhdysvallat on myös yksi harvoista Israelin liittolaisista sen jäätyä yksin kansainvälisillä foorumeilla.
– Erityisesti Gazan sota on vieraannuttanut aika monet valtiot, joilla aikaisemmin oli jonkinlaista sympatiaa Israelia kohtaan. Jos välit nyt eivät ole täysin poikki, niin ainakin on otettu etäisyyttä, Ruohomäki kuvailee.
Israelin ja Yhdysvaltain suhteet ovat Juusolan mukaan "selvästi huonontuneet" Libanonissa jatkuneiden iskujen myötä. Ilmassa on molemminpuolista katkeruutta ja syyttelyä.
– Ennen kaikkea kysymys on pääministeri Netanjahun ja Trumpin hallinnon väleistä. Trumpin hallinnon puitteissa, niin kuin myös Israelissa, käytetään aika kovaa kieltä tällä hetkellä, Juusola sanoo.
– Tavallaan mistään suuresta strategisesta muutoksesta Israelin ja Yhdysvaltain välillä ei ainakaan toistaiseksi ole kysymys, mutta joka tapauksessa välit ovat tällä hetkellä kireät, Juusola sanoo.
Ruohomäki muistuttaa, että Yhdysvaltain ja Israelin intressit eivät ole täysin yhteneväiset, sillä Yhdysvallat katsoo asioita globaalin suurvallan näkökulmasta.
Maan viime marraskuussa julkaiseman kansallisen turvallisuusstrategian mukaan sille merkityksellisimmät alueet ovat läntisellä pallonpuoliskolla, Väli- ja Latinalaisessa Amerikassa sekä indopasifisella alueella.
– Eli mitä tapahtuu Lähi-idässä ei loppupeleissä kuitenkaan ole kriittisen tärkeää Yhdysvalloille. En halua mennä asioiden edelle, mutta onhan tässä lähihistoriassa nähty, että Yhdysvallat toteaa: pitäkää tunkkinne, me vetäydymme, Ruohomäki sanoo.
– Ei Yhdysvaltain ja Israelin suhde täysin karille mene tai katkea, mutta se voi liikkua myrskystä suvantoon ja hiipua, Ruohomäki kuvailee.