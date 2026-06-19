Israelin jatkuvat iskut Libanoniin koettelevat Iranin rauhanprosessia sekä Israelin ja USA:n suhteita, arvioivat MTV Uutisten haastattelemat asiantuntijat.

Yhdysvaltain ja Iranin piti keskustella tänään Sveitsissä rauhanprosessin viemisestä eteenpäin, mutta tapaaminen peruuntui ainakin tältä päivältä.

Tapaamisen lykkääntyminen liittyy mitä ilmeisimmin Libanonin tilanteeseen, arvioi Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistolta.

Taistelut Libanonissa ovat jatkuneet siitä huolimatta, että vastikään allekirjoitetussa aiesopimuksessa edellytetään sotatoimien lopettamista myös siellä. Viimeksi tänään Israel kertoi tappaneensa kymmeniä ihmisiä Hizbollahiin kohdistetuissa iskuissa Etelä-Libanonissa.

– Israel ei ole muodollisesti tässä [aie]sopimuksessa mukana eikä koe sitä sopimusta omien etujensa mukaiseksi. Iran taas on asettanut tulitauon ulottumisen myös Libanoniin selvästi ehdoksi, jota ilman prosessi ei etene, Juusola sanoo.

– Se, että heti alussa tulee tämän tyyppinen ongelma, kertoo varmasti siitä, että jatkossa tulee monesta eri syystä johtuen ongelmia, Juusola sanoo.

Upin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki painottaa, että lykkääntynyt tapaaminen ei tarkoita koko rauhanprosessin lässähtämistä.