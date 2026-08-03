Sisäministeri Mari Rantanen on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta Espanjan Schengen-sopimuksen keskeyttämisestä.
Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan Suomen hallitus ei ole linjannut, että Espanja tulisi tilapäisesti sulkea ulos vapaan liikkuvuuden Schengen-alueesta Ceutan tilanteen vuoksi.
Adlercreutz kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Suomen edun mukaista ei ole heiluttaa EU:n keskeisiä rakenteita vaan tukea Espanjaa haastavassa tilanteessa.
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Viime viikolla kymmeniätuhansia ihmisiä tuli Marokon puolelta yllättäen rajan yli Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Ceutaan.
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Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ilmoitti viime viikolla Ceutan kriisin alettua kannattavansa Italian pääministerin Giorgia Melonin ehdotusta Espanjan Schengen-sopimuksen keskeyttämisestä.