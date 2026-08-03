Asian Ytimessä.doc -dokumentti paljastaa, miten Salatut elämät -sarjan ikimuistoisimmat kohtaukset syntyivät.

Muistatko vielä Miia Laitelan traagisen kuoleman? Entä lentokoneen dramaattisen syöksyn keskelle Siperiaa?

Suomen suosituin saippuasarja Salatut elämät on viihdyttänyt katsojia yli 25 vuoden ajan. Yli 20 vuotisen taipaleen varrelle on mahtunut niin kyyneleitä, järkytystä kuin nauruakin.

Uudessa Asian ytimessä.doc: Salatut elämät – totuus kohukohtauksista -dokumentissa sarjan entiset ja nykyiset tekijät paljastavat yksityiskohtia siitä, miten ikonisimmat kohtaukset syntyivät ja mitä kulisseissa todella tapahtui.

Dokuentissa ääneen pääsevät muun muassa Venla Saartamo, Aleksi Sariola ja Jarmo Koski.