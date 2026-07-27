Sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump että Iranin johto ovat kommentoineet taukoa iskuissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi maanantaina, että Yhdysvallat käy "hyviä keskusteluja" Iranin kanssa ja että on mahdollista, että he saisivat aikaan sopimuksen.

Samaan aikaan Trump kuitenkin varoitti, että Yhdysvallat jatkaisi iskujaan Iraniin, jos neuvotteluissa ei synny tulosta.

– Silloin palaamme tekemään sitä, mitä teimme kaksi päivää sitten, Trump sanoi Reutersin mukaan viitaten edeltäviin pommituksiin.

Yhdysvallat aloitti iskunsa Iraniin viisi kuukautta sitten ja on keskeyttänyt ne sittemmin useamman kerran. Viimeisin keskeytys alkoi viime lauantaina.

Iran: Ei tulitaukoa, ei rauhanneuvotteluita

CNN kertoo Trumpin sanoneen maanantaina, että Yhdysvallat keskeytti iskut Iranin pyynnöstä.

Samaan aikaan Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmaeil Baghaei totesi tänään televisioidussa lehdistötilaisuudessa, että nykytilaa ei voida kutsua tulitauoksi eikä se tällä hetkellä käy rauhanneuvotteluita Yhdysvaltain kanssa.

Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmaeil Baghaei kuvattuna toukokuussa 2026.

Baghaein mukaan Teheran "ei aio koskaan antaa Yhdysvaltojen määrätä sodan ja rauhan ajankohtaa".

Iranin mukaan se ei pyri jatkamaan rauhanneuvotteluita, vaikka se keskeyttäisikin omat hyökkäyksensä niin kauan kuin Trumpin julistama tauko on voimassa.

Iran näyttikin koettelevan tulitaukoa maanantaina, kun Yhdysvaltain liittolaisena tunnettu Saudi-Arabia kertoi torjuneensa useita Irakista laukaistuja drooneja, joista se syytti Iranin tukemia aseellisia ryhmittymiä.

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