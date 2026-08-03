Ariana Grande jää tauolle.

Yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Ariana Grande jää tauolle ja vetäytyy julkisuudesta parhaillaan käynnissä olevan kiertueensa jälkeen, hänen tiedottajansa kertoo People-lehdelle.

Tiedottajan mukaan päätöksen taustalla on laulajan ulkonäköön ja terveydentilaan kohdistuva julkinen tarkkailu.

– Hän odottaa innolla kiertueen päättymistä ja haluaa lopettaa sen huipulla, terveenä ja onnellisena, ja ottaa sitten ansaitun tauon julkisesta työstä ja esiintymisistä, jotka ovat johtaneet loputtomaan ja jatkuvaan julkiseen tarkasteluun, tiedottaja sanoo.

Granden parhaillaan käynnissä oleva Eternal Sunshine -kiertue päättyy Lontooseen 1. syyskuuta.

Ariana Grande jää tauolle ulkonäköönsä kohdistuvan tarkkailun vuoksi./All Over Press