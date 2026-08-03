Anneli Auerin ex-miesystävä hakee valtiolta miljoonakorvauksia vapaudenmenetyksestä.

Anneli Auerin ex-miesystävä Jens Kukka hakee Valtionkonttorilta yhteensä yli kahta miljoonaa euroa korvauksia siitä, että oli vangittuna syyttömänä. Asiasta kertoo Yle.

Mikäli Kukan vaatimus menee läpi, kyseessä on tiettävästi suurin korvaus vapaudenmenetyksestä Suomessa.

Ylen mukaan Kukka hakee korvauksia kärsimyksestä hieman yli kaksi miljoonaa ja muita kuluja noin 26 000 euroa.

Valtionkonttori on toimittanut tiedot Ylelle. Hakemuksesta on salattu, kuinka paljon Kukka hakee korvauksia ansion- ja eläketulojen menetyksestä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vapautti Kukan ja Auerin kaikista heitä vastaan nostetuista seksuaalirikossyytteitä, eikä valtakunnansyyttäjä valittanut päätöksestä. Syytteet hylättiin viime huhtikuussa.

Myös Anneli Auer on hakenut korvauksia. Hän vaatii yhteensä 1,3 miljoonan euron korvauksia vapaudenmenetyksestä.