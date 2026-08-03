Tyynenmeren pieni saarivaltio vaihtoi nimensä.

Tyynellämerellä sijaitseva pieni saarivaltio Nauru on muuttanut virallisen nimensä Naoeroksi, kertoo muun muassa The Guardian.

Muutoksen tavoitteena on palauttaa käyttöön maan perinteinen nimi ja vahvistaa kansallista identiteettiä sekä irtautua siirtomaa-ajan perinnöstä.

Naoero on nimi, jota saarelaiset käyttävät omassa kielessään. Hallituksen mukaan Nauru vakiintui, koska nimeä ei osattu lausua oikein vierailla kielillä ja saarta alettiin kutsua Nauruksi käytännöllisistä syistä.

Naoerolla on ollut aikanaan useita nimiä.

Vuonna 1798 brittiläinen merimies nimesi saaren Pleasent Islandiksi, kunnes Saksan liitettyä saaren itseensä vuonna 1888 sen nimi muutettiin Nauruksi.

Australia säilytti nimen hallinnoidessaan sitä vuodesta 1919 ja nimi jäi käyttöön Naoeron itsenäistyttyä vuonna 1968.

Naoerossa asuu noin 12 000 ihmistä ja se sijaitsee 3 000 kilometriä Australian koillispuolella. Se on kolmanneksi pienin valtio väkiluvulla mitattuna Tuvalun ja Vatikaanin jälkeen.

Nykyisin Naoero kuuluu niihin valtioihin, joita merenpinnan nousu uhkaa kaikkein voimakkaimmin ilmastonmuutoksen seurauksena.