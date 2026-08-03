Huippukeilaaja Jakob Butturff on poissa.

Yhdysvaltalainen huippukeilaaja Jakob Butturff on menehtynyt 32-vuotiaana. Hän kuoli perjantaina odottamattomasti, yhdysvaltalainen lajiliitto Professional Bowlers Association (PBA) kertoo tiedotteessaan.

PBA:n komissaari Tom Clark luonnehti Butturffia yhdeksi PBA:n historian ainutlaatuisimmista pelaajista. Butturffista tuli hänen sanojensa mukaan huippupelaaja, joka kykeni voittamaan milloin tahansa missä tahansa kilpailussa.

– Jakob oli ystävällinen, hän oli kunnioittava, ja hän oli mestari. Häntä ei tulla koskaan unohtamaan, Clark sanoi.

Butturff voitti Yhdysvaltain riveissä joukkuemaailmanmestaruuden 2017 ja trio-kilpailun MM-kullan 2021.

PBA-kiertueella hän saavutti kahdeksan mestaruutta. Näihin titteleihin lukeutui major-voitto 2019 USBC Mastersissa.