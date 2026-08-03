Tapausta selvitellään sekä Italian että Sveitsin puolella.

Suomalaisviranomaiset ovat tietoisia Alpeilla kadonneen suomalaisvuorikiipeilijän tapauksesta. Kiipeilijä on ollut kadoksissa jo viime perjantaista lähtien, kun hän lähti nousemaan yksin Sveitsin ja Italian rajalla sijaitsevalle Matterhorn-vuorelle.

Sekä Suomen Rooman- että Bernin-suurlähetystöstä kerrotaan, että asiasta on viestitty Italian ja Sveitsin viranomaisten kanssa.

Rooman suurlähetystö on ollut yhteydessä Italian viranomaisiin ja Bernin suurlähetystö Sveitsin viranomaisiin. Tapaus on suurlähetystöjen mukaan hoidossa sekä Italian että Sveitsin puolella.

Kumpikin taho kertoo, etteivät he voi kommentoida tapausta yksityisyyden suojan takia enempää.

Mahdollinen putoaminen laskeutumisvaiheessa

Italialaisen verkkolehden Aostraseran mukaan Alpeilla kadonnut suomalaiskiipeilijä työskentelee matkailualalla. Lehden mukaan kiipeilijän puoliso hälytti viranomaiset viime perjantaina, kun kiipeilijään ei saatu enää yhteyttä. Alueella riehui tuolloin voimakas ukkosmyrsky.

Silminnäkijätietojen mukaan kiipeilijä olisi päässyt vuoren huipulle, mutta ongelmien epäillään kärjistyneen laskeutumisen aikana.

Aostaseran mukaan todennäköisin oletus on, että hän on pudonnut laskeutumisen yhteydessä vuoren länsiseinämälle Sveitsin puolelle. Tapahtumien kulkua ei ole vielä pystytty vahvistamaan.

Sveitsin puolelta Matterhornia on löytynyt kiipeilijän takki ja osa varusteista, ja sveitsiläiset pelastajat ovat vahvistaneet niiden kuuluvan hänelle.