Trumpin hehkuttama läpimurto Gazassa ei näytä käytännössä toteutuvan.
Israel jatkoi sunnuntaina toista päivää peräkkäin ilmaiskujaan Gazaan. Iskuissa on kuollut ainakin yhdeksän palestiinalaista, joista on lapsia.
Kaikkiaan ainakin 1 230 palestiinalaista on kuollut Israelin iskuissa sen jälkeen, kun tulitauko alkoi lokakuussa 2025. Helsingin yliopiston tutkija Timo R. Stewart sanoikin MTV Uutisten haastattelussa huhtikuussa 2026, että "tällaista tulitaukoa pidettäisiin kaikkialla muualla sotana".
Iskut jatkuvat siis siitäkin huolimatta, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti 31. heinäkuuta, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun Hamasin riisumiseksi aseista.
Myös Hamas vahvisti samaan aikaan yhteisymmärryksen syntyneen heidän ja Israelin välisen konfliktin päättämiseksi. Hamasin edustajat sanoivat odottavansa välittäjämaiden ja Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa.
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Israel eri linjoilla sovusta
Israel oli alusta alkaen eri linjoilla sovun syntymisestä: Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoi, ettei sopimusehdotusta voida hyväksyä. Israelilaisministeri: Sopimusehdotusta Hamasin aseistariisumisesta ei voida hyväksyä
Myös Israelin energiaministeri Eli Cohen sanoi sunnuntaina, että Gazaan kohdistuvien iskujen lopettamisesta ei ollut tehty mitään sopimusta ja että hänen näkemyksensä mukaan Israelin, joka jo hallitsee noin 70 prosenttia Gazan kaistasta, pitäisi ottaa siitä loputkin haltuunsa.