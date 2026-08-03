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Big Brother -ohjelman historiaan on mahtunut lukuisia kohuja – muistatko vielä nämä?

11:02 BB tekee paluun Maikkarille loppusyksystä! Muistatko vielä nämä kohut?

Julkaistu 55 minuuttia sitten

Big Brother tekee paluun Maikkarille loppusyksystä. Vuonna 2005 Suomessa alkaneen tosi-tv-ohjelman historiaan mahtuu monenlaisia kohuja. Big Brotherin paluuta on uumoiltu jo jonkin aikaa. Nyt se on varmaa: Tänä syksynä Big Brother aloittaa uuden odotetun aikakautensa Suomessa ja palaa kotiin Maikkarille. Joukko toisilleen vieraita ihmisiä tekee elämänsä hypyn tuntemattomaan muuttaessaan Big Brother -taloon. Luvassa on ikimuistoisia hetkiä; riemua ja yllätyksiä, vastoinkäymisiä, omien rajojen koettelua sekä uusia ystävyyssuhteita. Muistatko vielä nämä BB-kohut vuosien varrelta? Vuosi 2005: Vilautus italialaislaulajan edessä Perttu Sirviön voittoon päättyneellä ensimmäisellä tuotantokaudella katsojat pääsivät katselemaan jyväskyläläisen Timo ja tamperelaisen Hanna suhteen kehittymistä BB-talossa. Kaksikko teki myös historiaa harrastamalla seksiä BB-talossa. Timo räväytti talossa myös vilauttamalla saunareissullaan intiimialueitaan talossa vierailleelle italialaislaulaja Laura Bonolle. Seuraavana päivänä BB-talon ensivilautukset julkaistiin iltapäivälehdissä. Vuosi 2007: Hauskanpitoa ja humalasekoilua Virolaissyntyinen Kadi tuli tunnetuksi runsaasta alkoholinkäytöstään. Hurjimmilleen meno äityi viikkotehtävän jälkeisissä after ski -bileissä, kun Kadi lensi laskettelumonot jalassa ulkoroihun päälle ja loukkasi kaulansa. Hiihtomonoilla kompuroinut Kadi satutti After Ski -bileissä kaulansa.Copyright 2007 Subtv

Kolmannella kaudella talossa nähtiin ensimmäistä kertaa julkkisasukas, kun Martina Aitolehti saapui tavoittelemaan voittopottia. Hän kuitenkin jätti leikin kesken jo viikon jälkeen.

Vuosi 2008: Itkua, kiroilua ja paljasta pintaa

Suomen neljännessä Big Brotherissa meno oli selvästi hurjempaa jo heti alkuunsa kuin mitä muilla kausilla. Ohjelma kirvoittikin kritiikkiä rajusta kielenkäytöstä sekä toistuvista humalasekoiluista.

Alkoholin terästämien juhlien aikana tavaroita lensi ja itkultakaan ei vältytty. Asukkaista Minna Sara, Henna Kalinainen ja Cheryll Karri eivät häpeilleet alastomuutta talossa.

Antti Kurhinen ja Cheryll Karri suutelivat BB-talossa.

Miehistä toimintaa BB-talossa järjestivät äkkipikaisesta käytöksestään tutuksi tulleet Antti Kurhinen ja Niko Saarinen.

Niko heitti kesken bileiden Mariannea energiajuomatölkillä ja viinilasilla, jonka jälkeen hänet poistettiin talosta.

Big Brother -kilpailija Niko.Sub

BB-Andreas.Copyright 2008 Subtv

Liikutuksen kyyneliä talossa sai aikaiseksi turkulainen Andreas, jonka avovaimo kävi ilmoittamassa puolisolleen raskausuutisen ikkunan takaa.

BB-Anniina ja Johan (Kuva: Subtv)

Neljännen Suomen BB:n voittaja Anniina jäi katsojien mieleen lukuisista tahattomista möläytyksistään. Anniina muun muassa arveli, että Suomen talvisota käytiin vuonna 1917.

Hän myös nimesi tietokilpailussa kansainvälisiksi tiedustelupalveluiksi puhelinnumerot 112, 118 ja 020202. Myös sanat domina ja domino menivät naiselta sekaisin.

Vuosi 2009: Slummi, paratiisi ja hääjuhlat

Antti Kurhinen ja Henna Kalinainen

2009 asukkaat jaettiin slummiin ja paratiisiin, mikä ei ollut kilpailijoiden mieleen. Talossa nähtiin myös hääjuhla, kun entiset asukkaat Antti Kurhinen ja Henna Kalinainen sanoivat toisilleen tahdon tv-kameroiden edessä.

Vuosi 2011: Sebastian Tynkkynen kohautti

Sebastian Tynkkynen

Perussuomalainen poliitikko Sebastian Tynkkynen sekoitti pakkaa BB-talossa vuonna 2011. Hän muun muassa pieraisi kilpakumppanin kasvoille ja esitteli paljasta takapuoltaan asuntovaunun ikkunasta ja piereskeli.

Vuosi 2013: Julkkisvieraita

2013 taloon marssitettiin liuta julkkiskilpailijoita. Andy McCoy ja Anu Saagim ottivat rajusti yhteen ohjelmassa, mikä johti McCoyn poistamiseen talosta väkivaltaisen käytöksen vuoksi.

Andy McCoy

Anu SaagimSub

Vuodet 2019-2022: Nelosen aikakausi

Vuonna 2019 Big Brother muutti Neloselle ja sitä esitettiin kanavalla vuoteen 2022 asti. Ensimmäinen kausi sisälsi paljon puhetta asukkaiden seksileikeistä ja henkilökohtaisista paljastuksista.

BB-Sini joutui jättämään BB-talon kohun saattelemana.Nelonen

Vuonna 2020 tv-katsojia kohautti erityisesti Sinin poistuminen talosta. Hän poistui talosta vajaan viikon asumisen jälkeen, kun hän sai tietää miehensä jättäneen avioerohakemuksen.

Sini viihtyi BB-talossa läheisissä tunnelmissa Artun kanssa, ja monet arvelivat tämän olleen syy avioerolle.

Rebeca Romero MTV Uutiset Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Voit olla yhteydessä Romeroon esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.

Big Brother -ohjelman historiaan on mahtunut lukuisia kohuja | MTV Uutiset