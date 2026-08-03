Valtiovarainministeriön mukaan kaikkia julkisia menoja on tarkasteltava ensi vaalikauden 8–11 miljardin säästöjä tehtäessä. Ministeriö aloittaa huomenna sisäiset budjettineuvottelut, joissa laaditaan ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi.

Mitään säästökohdetta ei voida sulkea pois, kun julkista taloutta sopeutetaan ensi vaalikaudella, sanoo valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander.

Tämän hetkisen arvion mukaan julkista taloutta on sopeutettava, eli valtion menoja leikattava tai veroja korotettava, noin 8–11 miljardilla eurolla.

– Kun sopeutuksen mittaluokka on niin suuri, täytyy tarkastella hyvin laajapohjaisesti kaikkia julkisia menoja.

– Olen sitä mieltä, että kaikki julkisen talouden osasektorit, myös eläkejärjestelmä, tulee olla tarkastelun kohteena, Spolander sanoo.

Spolanderin mukaan suomalaisten on varauduttava muun muassa siihen, että monenlaisia etuuksia tarkastellaan. Spolander viittaa muun muassa poliitikkojenkin esiin nostamiin indeksikorotusten jäädytyksiin, joita myös valtiovarainministeriö on aiemmin ehdottanut pohdittavaksi.

Lisäksi Spolander kehottaa pohtimaan, missä valtion rooli on oleellinen.

– Missä on jokin sellainen markkinapuute, jota valtion pitäisi omin toimin korjata, ja keskittää rahan käyttö siihen, mikä on kaikkein vaikuttavinta ja antaa yksityisen sektorin hoitaa muita hankkeita.

Spolander ei halua nimetä menokohteita, joissa valtion rooli on tai ei ole oleellinen.

Talouskasvu ei poista tarvetta säästöille