Mies pahoinpideltiin Kemissä viikonloppuna festivaalin aikaan.

Viikonloppuna Kemin keskustassa pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies on kuollut, Lapin poliisi kertoo Ylelle. 1970-luvulla syntynyt merilappilaismies kuoli saamiinsa vammoihin. Pahoinpitely tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä Satama open air -festivaalialueen porttien lähellä.



Tutkinnanjohtaja kertoi Ylelle, että uhria huomattavasti nuorempi mies löi nyrkillä kerran uhria. Tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhri vietiin sairaalaan, jossa hän menehtyi aamupäivällä.



Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena.

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