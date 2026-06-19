Israel jatkaa sotatoimia Libanonissa, vaikka Yhdysvaltain ja Iranin allekirjoittaman aiesopimuksen mukaan niistä piti luopua.
Ainakin 15 ihmistä on menehtynyt Israelin iskuissa Etelä-Libanonissa perjantaina, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA.
Israelin armeija on kertonut kohdistaneensa iskut Hizbollahin taistelijoihin ja infrastruktuuriin. Se perusteli iskuja Iranin tukeman äärijärjestön toistuvilla rikkomuksilla tulitaukoa vastaan.
Israelin mukaan taisteluissa kuoli neljä sen omaa sotilasta.
NNA:n mukaan kyseessä oli yksi viime viikkojen voimakkaimmista pommituksista.
Vain päivää aiemmin Israel julkaisi kartan Etelä-Libanonissa sijaitsevasta sotilasvalvontavyöhykkeestä, jonka ulkopuolelle iskemistä se ei poissulkisi.
Reilu vuorokausi sitten allekirjoitetussa aiesopimuksessa edellytetään sotatoimien lopettamista kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, sekä Libanonin alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin kunnioittamista.
Asiantuntija MTV:lle: Libanonin rintama "melkein tärkein"
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kommentoi eilen MTV Uutisten haastattelussa, että Iranin kieltäytyminen sotatoimien lopettamisesta Libanonissa voi muodostaa pysyvän rauhan kannalta hyvin ison ongelman.
– Libanonin rintama on melkein tärkein koko prosessin kannalta. Iranhan on puhunut siitä, että sopimuksen ehtona pitää olla se, että sotatoimet lakkaavat myös Libanonissa, Vanhanen sanoi MTV Uutisille.
Vanhanen piti mahdollisena, että sopimukset rikotaan ja rauhanprosessi kaadetaan jo lähipäivinä.