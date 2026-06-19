Yhdysvallat ja Iran eivät tapaakaan Sveitsissä tänään.
Yhdysvaltain ja Iranin tapaaminen, jonka piti toteutua Sveitsin vuoristossa sijaitsevassa Bürgenstockin lomakeskuksessa tänään perjantaina, on peruuntunut.
Valkoisen talon edustaja kertoi ensin viime yönä CNN:n mukaan, ettei Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance lähdekään suunnitellulle matkalle iranilaisia neuvottelukumppaneita tapaamaan.
Tänä aamuna Sveitsin ulkoministeriö vahvisti tapaamisen peruuntumisen lausunnossaan.
Uutistoimisto AFP:n Sveitsin ulkoministeriöltä saaman viestin mukaan neuvotteluja Yhdysvaltojen, Iranin, Qatarin ja Pakistanin välillä on lykätty. Uutta aikaa neuvotteluille ei kerrottu.
Bürgenstockissa oli tarkoitus keskustella maiden presidenttien allekirjoittaman, sodan päättämiseen tähtäävän aiesopimuksen täytäntöönpanosta ja lopullisesta rauhansopimuksesta.
Aiesopimus sai nimet alleen keskiviikon ja torstain välisenä yönä.
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Iran jarruttelee?
Iran oli aiemmin ilmoittanut olevansa valmis aloittamaan tekniset keskustelut, mutta se ei missään vaiheessa vahvistanut delegaationsa lähettämistä Sveitsiin.