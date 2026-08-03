Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto.
Uusi valtakunnansovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnansovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ.
Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa.