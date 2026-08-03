Toyotalla viitataan kintaalla "salaliittoteorioille".
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Toyotan tekninen johtaja Tom Fowler avasi, mistä yhdeksänkertaisen maailmanmestarin Sébastien Ogierin raju ulosajo Suomen MM-rallissa johtui.
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Osakilpailua johtanut Toyotan ranskalaiskuljettaja rysäytti lauantaina kovasta vauhdista metsikköön Västilän erikoiskokeella.
– Olen nähnyt tästä kolarista paljon salaliittoteorioita, mutta auto on työpajallamme ja kaikki neljä rengasta osoittavat edelleen samaan suuntaan, Fowler setvi DirtFishille.
Toyotan tekninen johtaja perkasi, että kyseinen yhdistelmämutka on todella nopea, ja data-analyysin perusteella Ogierin tilannenopeus vain oli hivenen suurempi kuin muilla samassa paikassa.