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Sébastien Ogierin rajulle ulosajolle tuli selvyys: "Olen nähnyt paljon salaliittoteorioita"

Toyotan tekninen johtaja perkasi, että kyseinen yhdistelmämutka on todella nopea, ja data-analyysin perusteella Ogierin tilannenopeus vain oli hivenen suurempi kuin muilla samassa paikassa.

– Olen nähnyt tästä kolarista paljon salaliittoteorioita, mutta auto on työpajallamme ja kaikki neljä rengasta osoittavat edelleen samaan suuntaan, Fowler setvi DirtFishille .

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Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun

Sébastien Ogierin rajulle ulosajolle tuli selvyys: "Olen nähnyt paljon salaliittoteorioita"

Ei mikään pikkusumma! Verohallinto paljastaa suurimmat mätkyt

– Heti kun auto alkaa vähääkään yliohjautua, se osoittaa jo väärään suuntaan seuraavassa yhdistelmän osassa. Marginaalit ovat uskomattoman pienet. Ei ole kyse siitä, että hän olisi tullut mutkaan aivan liian kovaa. Puhumme vain muutamasta kilometristä tunnissa. Silloin aletaan menettää auton takapään hallintaa.