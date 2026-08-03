Tämä on suurin tänä vuonna tähän mennessä saatu jäännösvero eli mätkyt.

MTV Uutiset tiedusteli Verohallinnolta, kuinka suuret ovat tämän vuoden suurimmat henkilöasiakkaalle määrätyt jäännösverot eli niin sanotut mätkyt. Verohallinnon mukaan henkilöasiakkaiden verotus päättyy eri aikaan, minkä vuoksi myös jäännösverot määrätään eri ajankohtina.

Tähän mennessä suurimmat henkilöasiakkaalle määrätyt mätkyt ovat 136 000 euroa.

Kyseessä ei kuitenkaan välttämättä ole tämän vuoden suurin jäännösvero, sillä monen henkilöasiakkaan verotus on vielä kesken.

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